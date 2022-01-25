Анна Дзюба заявила, что не была инициатором ухода из Artik & Asti

Москва, 25 января. Певица Анна Дзюба шокировала поклонников уходом из Artik & Asti осенью прошлого года. И только спустя несколько месяцев она объяснила резкую смену взглядов на творчество.

По словам Дзюбы, до ухода из группы у нее не было даже мыслей о сольной карьере. Однако все сложилось так, что она покинула коллектив. Сама артистка уверяет, что не причастна к этому.

«Это не совсем правильная информация, сложилось как сложилось, но я не инициатор своей сольной карьеры. Я никого не бросала, так получилось», — призналась 31-летняя исполнительница в эфире «Нового радио».

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Она отметила, что ее контракт закончился в 2019 году. Еще два года она работала без документов. Несмотря на все трудности, Дзюба с благодарностью вспоминает все, что было в коллективе. Но дальше решила идти своим путем. Даже продюсеры не так интересны звезде, поскольку у нее множество идей, которые она готова воплощать с единомышленниками.

На днях группа Artik и Asti объявила о новой вокалистке. В коллектив пришла участница третьего сезона шоу «Голoc» Севиль Велиева.