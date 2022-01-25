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NBC: американцы перестали считать Байдена компетентным и эффективным президентом

Политика
NBC: американцы перестали считать Байдена компетентным и эффективным президентом
Global Look Press  /  Oliver Contreras / Consolidated News Photos

Вашингтон, 25 января. Президент США Джо Байден и его партия могут столкнуться с большими проблемами на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Демократы способны лишиться шансов на лидерство в 2024 году, передает NBC.

Рейтинг одобрения политики действующего главы государства составляет всего 43%, говорят результаты опроса NBC. Этот факт является свидетельством того, что Байден «потерял свою идентичность» и «больше не считается компетентным и эффективным».

«Он больше не считается хорошим главнокомандующим или, возможно, самым опасным, спокойным и симпатичным. На самом деле, только пять процентов американцев говорят, что господин Байден показал лучшие результаты, чем ожидалось, на посту президента. Это является одним из самых низких показателей в нашем опросе», — заявил ведущий телеканала Чак Тодд.

Мичиганский университет ранее опубликовал результаты опроса, которые говорят о сильном недовольстве американцев политикой Джо Байдена. Граждане США уверены, что у действующего президента нет инструментов для борьбы с инфляцией и стремительным повышением цен.

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президент байден рейтинг одобрение
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