Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 08:54
08:53
Общество
Врач Покровский: омикрон-штамм может попасть в организм через слизистые глаз
08:46
Происшествия
Омские подростки планировали тройное убийство несколько месяцев
08:45
Общество
Вице-спикер ГД Чернышов призвал доплачивать учителям за работу в COVID-классах
08:44
Общество
Фильм «Вечные» получил самые низкие зрительские оценки среди линейки Marvel
08:35
Политика
Правящая партия Японии предложила ввести против России экономические санкции
08:34
Общество
Россиян с признаками простуды могут начать освобождать от работы на три дня
08:31
Политика
Французский парламентарий Ларив предложил Парижу покинуть направленную против России НАТО
08:31
Шоу-бизнес
Муж Боярской возмутил поклонников новой прической из девяностых
08:22
Армия
Yonhap сообщило о пуске крылатых ракет с территории КНДР
08:19
Общество
Экстрасенс Вольф Мессинг предсказал России решение двух глобальных проблем в 2022 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Неизлечимо больная Татьяна Лазарева встревожила поклонников

Общество
Неизлечимо больная Татьяна Лазарева встревожила поклонников
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 25 января. Знаменитая телеведущая Татьяна Лазарева, которая страдает от неизлечимой болезни, встревожила поклонников внешним видом. Пользователи Сети задались вопросом, что произошло с лучезарной артисткой.

Лазарева на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, в котором порассуждала о важности уметь слушать своих собеседников. Звезда поинтересовалась у подписчиков, какие для них фразы могут стать сигналом, чтобы прекратить диалог. Комментаторы активно подключились к обсуждению и поделились своим мнением на этот счет. Впрочем, некоторых мало интересовала эта сторона вопроса. Ряд пользователей обратили внимание на внешность звезды.

Неизлечимо больная Татьяна Лазарева встревожила поклонников
instagram.com / Prt Scr / @lazarevatut

«Ведь еще не старая женщина, да и время такое, что всегда есть возможности, неужели нельзя все аккуратно поправить?»;

«Да, время не щадит никого»;

«Была задорной девочкой, а стала веселой бабушкой»;

«Что у нее с глазами?» — прокомментировали поклонники 55-летней телеведущей.

Не исключено, что на внешности артистки сказалось редкое неизлечимое аутоиммунное заболевание — язвенный колит. Как признавалась сама Татьяна, из-за этого ее часто мучают боли. Кроме того, Лазарева является противницей пластической хирургии и косметологии по идеологическим причинам.

Также в прошлом году артистка поделилась откровением. Она призналась, что был период, когда она находилась в нестабильном психическом состоянии.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Неизлечимо больная Татьяна Лазарева встревожила поклонников
фото лазарева внешность
Комментировать