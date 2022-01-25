Неизлечимо больная Татьяна Лазарева встревожила поклонников

Москва, 25 января. Знаменитая телеведущая Татьяна Лазарева, которая страдает от неизлечимой болезни, встревожила поклонников внешним видом. Пользователи Сети задались вопросом, что произошло с лучезарной артисткой.

Лазарева на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, в котором порассуждала о важности уметь слушать своих собеседников. Звезда поинтересовалась у подписчиков, какие для них фразы могут стать сигналом, чтобы прекратить диалог. Комментаторы активно подключились к обсуждению и поделились своим мнением на этот счет. Впрочем, некоторых мало интересовала эта сторона вопроса. Ряд пользователей обратили внимание на внешность звезды.

instagram.com / Prt Scr / @lazarevatut

«Ведь еще не старая женщина, да и время такое, что всегда есть возможности, неужели нельзя все аккуратно поправить?»; «Да, время не щадит никого»; «Была задорной девочкой, а стала веселой бабушкой»; «Что у нее с глазами?» — прокомментировали поклонники 55-летней телеведущей.

Не исключено, что на внешности артистки сказалось редкое неизлечимое аутоиммунное заболевание — язвенный колит. Как признавалась сама Татьяна, из-за этого ее часто мучают боли. Кроме того, Лазарева является противницей пластической хирургии и косметологии по идеологическим причинам.

Также в прошлом году артистка поделилась откровением. Она призналась, что был период, когда она находилась в нестабильном психическом состоянии.