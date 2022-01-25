Артиллерия морпехов ТОФ прибыла в Белоруссию в рамках проверки мобильности войск

Москва, 25 января. Экипажи и техника артиллеристов Восточного военного округа и морских пехотинцев Тихоокеанского флота прибыли в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом рассказали представители Минобороны России.

По прибытии на территорию Белоруссии российские военнослужащие разгрузят технику и средства ведения боя, а после выдвинутся к заданным точкам. В обозначенных районах солдаты оборудуют командные пункты, полевые кухни и парки для боевых машин.

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее эскадра кораблей Тихоокеанского флота РФ приняла участия в совместных с Индией учениях PASSEX. В маневрах были задействованы ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».