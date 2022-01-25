Больше половины россиян считают необходимым отменить ЕГЭ

Москва, 25 января. Количество россиян-противников единого государственного экзамена (ЕГЭ) достигло показателя в 60% — больше половины соотечественников выступают за отмену такого вида экзаменации в 11 классах.

К соответствующему выводу пришел банк «Открытие» после проведенного соцопроса. Большая часть респондентов, агитирующих против ЕГЭ, проживают на Северном Кавказе (75%), а меньше всего — в Москве и Московской области (55%). В то же время семь процентов граждан России относятся к такому формату экзаменации с безразличием, передают РИА Новости. Однозначно поддерживают ЕГЭ также лишь семь процентов опрошенных. Примерно 25% граждан относятся к экзамену нормально, так как «уже все привыкли».

Исследование проводилось 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов. Возраст опрошенных составлял 18-65 лет, учитывалось мнение жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Тем временем средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетный формат обучения снизился впервые за десять лет. По данным Высшей школы экономики (ВШЭ), для этого российскому выпускнику нужно было набрать 70,3 балла.