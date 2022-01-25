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Инфекционист Малышев заявил о невозможности отличить «Дельту» от «Омикрона» вне лаборатории

Общество
Инфекционист Малышев заявил о невозможности отличить «Дельту» от «Омикрона» вне лаборатории
pixabay.com

Москва, 25 января. Врач больного COVID-19 человека не сможет без специальных анализов определить, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев.

«Дельта» и «Омикрон» очень сильно похожи друг на друга. Выявить их различия можно лишь при помощи лабораторного исследования, передает ТАСС.

«У постели больного "Омикрон" от "Дельты" отличить очень трудно. Заподозрить можно, но диагноз поставить очень трудно, и без лаборатории здесь не обойдешься», — заверил врач.

Телеведущий и доктор Александр Мясников ранее предупредил граждан, что многим из них придется справляться с «Омикроном» самостоятельно в домашних условиях. Новый штамм распространяется очень быстро и в итоге затронет почти каждого человека. При легкой форме течения болезни врач посоветовал вспомнить средства, которыми прошлые поколения лечились от простуды.

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малышев дельта коронавирус омикрон
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