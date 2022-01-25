Ростех отчитался о производстве первой серийной партии гранатометов «Балкан»

Москва, 25 января. Первые серийные противопехотные гранатометы «Балкан» сошли с конвейерной линии на производстве НПО «Прибор». Об этом рассказали представители Ростеха.

Министерство обороны России уже приняло и зарегистрировало всю необходимую документацию от предприятия. На данный момент гранатометы проверяют на опытно-войсковой эксплуатации, передает ТАСС.

«Конструкторская документация на комплекс "Балкан" оформлена и принята Минобороны РФ для серийного производства. Изготовлена первая серийная партия», — сообщили в Ростехе.

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