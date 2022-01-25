Байден принес извинения репортеру FoxNews после матерного оскорбления в Белом доме

Вашингтон, 25 января. Президент США Джо Байден позвонил репортеру FoxNews Питеру Дуси и извинился перед ним за оскорбительные слова. Об этом сообщил сам журналист в эфире американского телеканала.

Американский лидер понял, что позволил себе лишнего и решил попросить у представителя прессы, который регулярно бывает в Белом доме, прощения. Джо Байден позвонил репортеру на мобильный телефон и сгладил возникшее напряжение.

«Он сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен"», — рассказал Дуси.

Джо Байден ранее обматерил Питера Дуси, назвав его «тупым сукиным сыном». Поводом для такого резкого выражения стал вопрос журналиста о влиянии инфляции на рейтинги партии президента в преддверии выборов.