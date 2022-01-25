Губернатор Кузбасса Цивилев вернулся в офис после повторного заболевания COVID-19

Кемерово, 25 января. Неделю назад губернатор Кузбасса Сергей Цивилев второй раз получил положительный результат теста на коронавирус. Однако теперь он полностью здоров и готов вернуться к очной работе.

Цивилев вновь сдал ПЦР-тест, результат которого оказался отрицательным. В связи с этим губернатор может вернуться в офис, чтобы продолжить исполнять свои рабочие обязанности.

«Губернатор Сергей Цивилев получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме», — говорится в Telegram-канале главы региона.

Впервые губернатор подхватил коронавирус в октябре 2020 года, вместе с ним заболела его жена. Он перенес заболевание в легкой форме и проходил лечение дома. Второй раз COVID-19 нашли у Цивилева 17 января этого года.

Заболевание COVID-19 ранее обнаружили у министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака. Чиновник привит от коронавируса, в связи с чем переносит инфекцию в легкой форме.