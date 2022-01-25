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Доктор Мясников: повышенный уровень кальция может свидетельствовать о развитии рака

Общество
Доктор Мясников: повышенный уровень кальция может свидетельствовать о развитии рака
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 января. Высокое содержание кальция в человеческом организме может сигнализировать о серьезных заболеваниях, в том числе онкологических. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт напомнил, что пониженное содержание этого элемента обычно приводит к сильной усталости. Однако прием таблеток, повышающих уровень кальция, может инициировать образование камней в почках, поэтому не менее половины суточной нормы должно содержаться в продуктах питания.

«Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы», — сказал доктор в эфире телеканала «Россия-1».

Одним из полезных напитков для профилактики онкологических заболеваний является зеленый чай. Его полезные свойства снижают шанс образования злокачественных опухолей в организме.

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рак кальций мясников
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