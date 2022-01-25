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Политолог Михеев: Запад добивается «кровавой картинки» с убитыми украинскими солдатами

Политика
Политолог Михеев: Запад добивается «кровавой картинки» с убитыми украинскими солдатами
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 января. Запад делает все возможное, чтобы подтолкнуть Украину к войне и уничтожить весь восточнославянский этнос. Об этом в «Воскресном вечере» на «России-1» заявил политолог Сергей Михеев.

Он раскрыл реальные цели США и Европы, преследуемые на Украине. Представители западных стран считают себя высшей расой, а к остальным народам относятся как к пушечному мясу, необходимому для обслуживания их интересов.

«Никому на Западе и не нужны экономические успехи Украины. Им нужна "кровавая картинка" с убитыми солдатами и плачущими женами и матерями. Они вам прямо говорят — давайте, вы что, идите воюйте, вот вам оружие, и еще вот вам оружие. На самом деле историческим деятелем Украины станет тот, кто найдет выход из сложившегося тупика. Сможет вывести страну из-под влияния Запада», — пояснил Михеев.

Политолог Андрей Иванов ранее опроверг слухи о приближающейся войне на Украине. Происходящее в Восточной Европе он назвал игрой на грани фола, когда крупные державы демонстрируют свои военные потенциалы. Специалист заверил, что поводов для паники нет, все идет своим чередом.

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украина запад война михеев
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