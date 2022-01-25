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Число продуктовых магазинов и киосков в России снизилось на 18,87% в 2021 году

Экономика
Число продуктовых магазинов и киосков в России снизилось на 18,87% в 2021 году
vk.com  /  Официальный аккаунт мэрии Петрозаводска

Москва, 25 января. Одновременно со снижением числа продуктовых магазинов и киосков выросло количество торговых интернет-площадок. Последних за 2021 год стало больше на 93,06%.

Такое развитие событий можно связать с переходом большинства покупателей в режим онлайн. Вместе с этим почти на 12% уменьшилось число компаний, предоставляющих персональные услуги. В их число входят салоны красоты, мастера которых стали чаще работать как самозанятые, пришли к выводу в банке «Точка».

Стало меньше и компаний по ремонту бытовой техники. Их число по итогам прошлого года снизилось на 10,78%. Зафиксирован резкий рост количества регистраций разработки компьютерного программного обеспечения, передает ТАСС.

«Если количество интернет-магазинов увеличилось почти в два раза, то компаний, занимающихся разработкой ПО, стало больше на 5,8 %, что происходит в контексте общего роста IT-отрасли в России», — говорится в исследовании.

Самая высокая потеря активности в офлайн-торговле зафиксирована в Нижегородской, Самарской областях и в Ставропольском крае. Вместо походов в магазин россияне все чаще выбирают шоппинг посредством интернета.

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Все новости / Экономика / Число продуктовых магазинов и киосков в России снизилось на 18,87% в 2021 году
интернет магазин торговля
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