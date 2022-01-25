Что русскому хорошо, то немцу бы спеть: иностранцы признались в любви к российской культуре

Москва, 25 января. Русскую музыку почитают как в Европе, так и в США. Пока политики пытаются рассорить Россию с остальным миром, американцы и европейцы устраивают настоящие вечеринки по-русски.

На почве любви к русской музыке в странах Запада создаются ансамбли и коллективы, которые исполняют песни своих соседей. Журналисты РЕН ТВ вспомнили о музыкальных проектах, которые несмотря на сложную политическую обстановку, продолжают нести в массы русскую культуру.

Русский хор Йельского университета и железный занавес

Отношения России и США в последнее время остаются напряженными. Однако студенты Йельского университета не боятся гонений, а уже более полувека поют с русскими в унисон.

Прославленный университетский хор был создан в 50-х годах прошлого века. Основали его студенты из семьи иммигрантов. Во время холодной войны петь по-русски было страшно, но отважные музыканты продолжали отстаивать свою творческую позицию.

«Немного опасно было заниматься и русской культурой, и русской музыкой, и русским языком. Ну, люди будут думать, что мы коммунисты. И это в то время было плохо», — говорит член Йельского русского хора с 60-х годов Харольд Хилле.

Йельский русский хор стал первым коллективом, который выступил перед советскими зрителями. Традиция продолжается и сейчас — в каждом поколении студентов есть поклонники русской музыки.

Пляшут под русскую дудку

В начале 2000-х годов мир содрогнулся от виртуозного дуэта немецкого рок-музыканта Удо Диркшнайдера с российской группой «Ария». Вокалисту из Германии было сложно выучить русский текст, и он попросил написать для него транскрипцию на родном языке. Но после нескольких недель тренировок Диркшнайдер все-таки смог исполнить композицию.

Тогда отношения между Россией и ФРГ также были напряженными. И поэтому для музыканта, как для истинного рокера, песня стала неким личным протестом.

«Мы делаем музыку, у музыки нет границ. О политике каждый думает лично. Мы все живем на одной планете, и нужно жить в мире», — считает он.

«Январская вьюга» в жаркой Италии

Итальянцы из группы Vanilla Sky являются истинными фанатами советских шлягеров. Без «Январской вьюги» и «Песенки о медведях» теперь не обходится ни один концерт.

«Естественно, что когда мы исполнили каверы на русском, это было интересно и итальянцам», — говорят артисты.

Больше всего пользователей Сети поразила панк-версия песни «Три мушкетера». По их словам, в русских песнях есть душа и, исполняя их, музыканты будто бы меняются внутренне.

Иностранцы нередко восхищаются русской культурой, традициями и обрядами. Они обращают внимание на различные стереотипы, связанные с Россией и активно обсуждают их в социальных сетях. Так, недавно юзеры Reddit иронично прокомментировали видеозапись с настоящим бурым медведем.