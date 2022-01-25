Звезда «Битвы экстрасенсов» Якубович напугала поклонников кадрами после пластики

Москва, 25 января. Участница «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович в погоне за совершенством легла под нож хирурга. Она показала поклонникам ужасающие кадры после операции: ее лицо полностью перебинтовано.

Несколько лет знаменитость копила на заветное преображение. И недавно смогла добраться до хирурга. Правда, корректировкой носа и груди не ограничилось.

«Доктор осмотрел меня. Мы решили кроме ринопластики немножечко скорректировать веки, заполнить моим же жиром (а не филерами) носогубные складки, сделать линию угла нижней челюсти, заполнить под глазами и виски, сгладив овал», — поделилась 38-летняя финалистка мистического шоу на своей странице в Instagram.

Она также показала кадры, сделанные после операции. Все ее лицо перебинтовано, а из-под них видны огромные синяки. Интернет-пользователи были напуганы, увидев экстрасенса после хирургического вмешательства.

Prt Scr instagram.com / @olga_yakubowitch

«Кошмар. Это, наверное, невероятно больно, на что женщина не пойдет, чтобы быть красивой»; «Оля, вы такая красавица, зачем же все это? Девчат, сколько истязаний, ради чего же?» — написали комментаторы.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал всю правду о преображении знаменитостей. Его клиентами были блогер Дава, певицы Ирина Дубцова и Любовь Успенская, музыкальный продюсер Яна Рудковская. Последняя делала у Хайдарова операцию по уменьшению объема груди.