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Звезда «Битвы экстрасенсов» Якубович напугала поклонников кадрами после пластики

Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» Якубович напугала поклонников кадрами после пластики
Prt Scr youtube.com  /  Светлана Трофименко

Москва, 25 января. Участница «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович в погоне за совершенством легла под нож хирурга. Она показала поклонникам ужасающие кадры после операции: ее лицо полностью перебинтовано.

Несколько лет знаменитость копила на заветное преображение. И недавно смогла добраться до хирурга. Правда, корректировкой носа и груди не ограничилось.

«Доктор осмотрел меня. Мы решили кроме ринопластики немножечко скорректировать веки, заполнить моим же жиром (а не филерами) носогубные складки, сделать линию угла нижней челюсти, заполнить под глазами и виски, сгладив овал», — поделилась 38-летняя финалистка мистического шоу на своей странице в Instagram.

Она также показала кадры, сделанные после операции. Все ее лицо перебинтовано, а из-под них видны огромные синяки. Интернет-пользователи были напуганы, увидев экстрасенса после хирургического вмешательства.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Якубович напугала поклонников кадрами после пластики
Prt Scr instagram.com / @olga_yakubowitch

«Кошмар. Это, наверное, невероятно больно, на что женщина не пойдет, чтобы быть красивой»;

«Оля, вы такая красавица, зачем же все это? Девчат, сколько истязаний, ради чего же?» — написали комментаторы.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал всю правду о преображении знаменитостей. Его клиентами были блогер Дава, певицы Ирина Дубцова и Любовь Успенская, музыкальный продюсер Яна Рудковская. Последняя делала у Хайдарова операцию по уменьшению объема груди.

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внешний вид якубович пластическая операция
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