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«Русипотека»: льготная ипотечная ставка в банках не повышается благодаря господдержке

Экономика
«Русипотека»: льготная ипотечная ставка в банках не повышается благодаря господдержке
pixabay.com

Москва, 25 января. Процентная ставка по некоторым ипотечным займам в российских банках держится на одном уровне благодаря государственному субсидированию. Об этом сообщил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

На фоне общего повышения ставки на ипотеку, некоторые категории кредитов остаются на прежних значениях. В частности речь идет о госпрограмме «льготная ипотека под 7%». Гордейко объясняет такую тенденцию тем, что государство субсидирует убытки банкам по формуле «ключевая ставка + 3 п. п.». В итоге получается около 11,5 процента, и организации не несут убытки.

«Чем сильнее растет ключевая ставка, тем выше будет компенсация из бюджета», — сообщил Гордейко в интервью «Коммерсанту».

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил расширение льготной ипотечной программы. Вместе с этим политик отметил, что около половины граждан на сегодняшний день не могут себе позволить даже покупку жилья по смягченному займу.

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