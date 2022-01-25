Волочкова обвинила бортпроводника в «дешевом шоу» с маской в самолете

Москва, 25 января. Бортпроводник самолета, на котором балерина Анастасия Волочкова возвращалась с Мальдив, «докопался» до звезды и устроил «дешевое шоу» с 20-ю полицейскими. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram.

Она решила внести ясность в инцидент, который произошел с ней на борту лайнера. Волочкова отметила, что вела себя прилично и соблюдала меры безопасности в условиях распространения коронавируса. В это время большая часть пассажиров находились в самолете без масок.

«Сидели мы с Сережей в эконом классе у аварийки, на купленных местах, чтобы было место для моих длинных ног, никого не трогали. Ни с кем не скандалили. А бортпроводник, пытался вывести меня из себя, но у него не получилось! И тогда он устроил это дешевое шоу с аж 20-ю полицейскими. Да просто хотели поиздеваться», — написала балерина.

Pr Scr instagram.com / @volochkova_art

Волочкова и ее спутник пробыли в полицейском участке 4,5 часа, после чего их отпустили. Звезда отметила, что у работников авиакомпании не было никаких доказательств нарушений со стороны знаменитости.

Пресс-служба «Аэрофлота» ранее сообщила, что Анастасия Волочкова пронесла в ручной клади алкогольные напитки и распивала их на борту. Балерина также отказывалась надевать защитную маску и мешала отдыху других пассажиров.