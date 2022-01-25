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Москва предложила Лондону решение проблемы с сокращением поставок газа в Европу

Политика
Москва предложила Лондону решение проблемы с сокращением поставок газа в Европу
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 25 января. Запуск «Северного потока — 2» может решить проблему с поставками голубого топлива в европейские страны. Об этом напомнило российское посольство в Лондоне.

Британская газета Times ранее выпустила материал об опасениях местных чиновников, что Россия может сократить поставки газа в Европу. Соответствующие меры, по их мнению, могут быть приняты в ответ на введение новых антироссийских санкций.

Газета добавила, что британские министры не присутствовали на встрече, в ходе которой обсуждался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Лондон предупредили, что он может столкнуться со скачком цен на газ и бензин.

«Просто поясните, Times, вы хотите, чтобы мы поставляли больше газа или меньше газа? "Северный поток — 2" готов и ждет», — написало посольство РФ в Twitter.

Основным поставщиком голубого топлива для Великобритании остается Норвегия. Доля «Газпрома» составляет всего около трех процентов.

Россия не заинтересована в завышении стоимости газа на европейском рынке, напомнил ранее политолог Дмитрий Родионов. Он считает, что спрашивать по этому поводу нужно с Запада, который больше всех кричит о «российской агрессии».

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великобритания газ посольство рф северный поток 2
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