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Журналистка Маргарита Симоньян увидела в себе ряд сходств с моделью Ким Кардашьян

  /   Обновлено: 25 января 2022 06:17
Общество
Журналистка Маргарита Симоньян увидела в себе ряд сходств с моделью Ким Кардашьян
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 25 января. Главный редактор телеканала RussiaToday Маргарита Симоньян перечислила несколько качеств и черт американской модели Ким Кардашьян, которые полностью совпадают с ней.

Симоньян в своем Telegram-канале указала, что она одной национальности с известной телезвездой. Кроме того, журналистка напомнила, что родилась в один год с Кардашьян и имеет такие же параметры обхвата талии, роста и размера ноги.

«А какие разные судьбы. Очевидно, дело не в талии», — заявила главный редактор RussiaToday.

Журналистка Маргарита Симоньян увидела в себе ряд сходств с моделью Ким Кардашьян
instagram.com / @kimkardashian

Маргарита Симоньян, как и Ким Кардашьян, появилась на свет в армянской семье. Они на самом деле родились в один год, но журналистка празднует день рождения 6 апреля 1980 года, а звезда реалити-шоу Dancing with the Stars — 21 октября.

Ранее актриса Алена Хмельницкая поделилась своим мнением о Маргарите Симоньян. Артистка назвала ее удивительной и сильнейшей личностью, а также мощным человеком, который умеет решать вопросы. Хмельницкая 20 лет находилась в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном, нынешним мужем Симоньян.

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Маргарита Симоньян Ким Кардашьян сходство
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