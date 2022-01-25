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Читатели Der Spiegel раскритиковали Кличко за слова о «предательстве» Украины

Политика
Читатели Der Spiegel раскритиковали Кличко за слова о «предательстве» Украины
facebook.com  /  Кличко - мер

Берлин, 25 января. Немецкая газета Der Spiegel опубликовала статью, посвященную словам мэра Киева Виталия Кличко о действиях Германии в украинском вопросе.

Градоначальник в своей колонке для газеты Bild обрушился с обвинениями на власти Германии за отказ поставлять Киеву вооружение. По его словам, Берлин продолжает придерживаться проекта «Северный поток — 2», тем самым предавая Украину.

Статья не осталась незамеченной. Десятки комментаторов обрушились с критикой на бывшего боксера, обвинив его в неблагодарности и напомнив о помощи Германии в прошлом.

«Мы годами закачивали миллиарды в эту страну. Так неблагодарно. Украина очень хочет втянуть нас в этот конфликт», — пишет Bbz.

«Германия ничем не обязана Украине. Их нет ни в НАТО, ни в ЕС. Из Украины не поступает ничего, кроме требований и обвинений. Поступают ли так, когда ждут помощь?» — спрашивает MrSpock.

Недавно Кличко в очередной раз оконфузился на публике. Это случилось в ходе новогоднего обращения, когда мэр поздравил горожан с новым 2220 годом.

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Виталий Кличко der spiegel военная помощь предательство украины
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