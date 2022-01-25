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ITV узнал еще об одной вечеринке британского премьера Джонсона во время локдауна

Политика
ITV узнал еще об одной вечеринке британского премьера Джонсона во время локдауна
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 25 января. Британский премьер Борис Джонсон нарушил COVID-ограничения во время празднования своего 56-летия. Об этом сообщил телеканал ITV.

Инцидент произошел 19 июня 2020 года, когда в Великобритании действовали карантинные ограничения. Согласно информации телеканала, жена политика Кэрри Симондс решила порадовать премьера и устроила вечеринку в честь его дня рождения на Даунинг-стрит. Праздник длился около получаса, его участниками стали 30 человек. В тот же день состоялась еще одна вечеринка, но уже в квартире Джонсона.

Представитель премьера частично подтвердил информацию о первом мероприятии, но отверг обвинения во втором. По его словам, коллеги Джонсона действительно собрались в кабинете именинника на несколько минут, чтобы поздравить его с днем рождения.

Джонсон уже неоднократно попадает в скандалы из-за своих карантинных вечеринок на Даунинг-стрит. Некоторые аналитики предполагают, что из-за этого премьер даже может лишиться своей должности в правительстве.

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великобритания джонсон локдаун
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