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Роскомнадзор планирует создать систему блокировки звонков с подменных номеров

Общество
Роскомнадзор планирует создать систему блокировки звонков с подменных номеров
pixabay.com

Москва, 25 января. Структура Роскомнадзора планирует сделать невозможным использование подменных номеров. Для этого будет создана специальная технология.

ФГУП «Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, разместил на портал госзакупок заказ на исследование технологии, с помощью которой станет невозможно дозвониться с подменным номером до абонента. Стоимость контракта составила 8,2 миллиона рублей Суть исследования заключалась в определении принципов взаимодействия с операторами связи, пишет «Коммерсантъ».

«При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», — отметил представитель ГРЧЦ.

Чаще всего подменные номера используют мошенники для обмана россиян. Подобный случай зафиксировали в Хакасии. Злоумышленники звонили гражданам и представлялись сотрудниками ФСБ. Они сообщали о попытках завладеть банковским счетом посторонними.

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