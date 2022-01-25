Кулеба заявил о наступлении «момента истины» во взаимоотношениях Украины и Германии

Киев, 25 января. Германия отказалась от поставок летального оружия на Украину, что привело к наступлению «момента истины» во взаимоотношениях Киева и Берлина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова».

Сотрудничество ФРГ и Украины можно оценивать по трем аспектам — «поддержке мощнейших санкций против России со стороны Германии, "Северному потоку — 2" и вопросу поставок оружия». Кулеба подчеркнул, что «каждый кризис выводит отношения на момент истины».

«И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины как независимого государства и для евроатлантической безопасности в целом», — заявил министр.

Политолог Ростислав Ищенко ранее объяснил, почему Германия решила заблокировать поставки летального оружия на Украину. В бундестаге понимают, что при наличии достаточного количества вооружений Киев может прибегнуть к эскалации конфликта.