Появились кадры с места гибели провалившегося под лед Невы мальчика

Санкт-Петербург, 25 января. Ребенок погиб после падения под лед реки Нева в Ленинградской области. В Сети появилось видео с места трагедии, где спасатели занимаются поисками тела семилетнего мальчика.

Ребенок провалился под лед вечером 24 января, когда гулял по заледеневшей реке вместе с товарищем, сообщил телеканал РЕН ТВ. В деревне Новосаратовка, где погиб мальчик, продолжаются поисковые работы с привлечением водолазов.

«По предварительным данным, несовершеннолетний, находясь вблизи водоема, упал под лед. В настоящей момент прокуратурой осуществляется координационная деятельность аварийно-спасательных служб, также взяты на контроль ход и результаты проверки, проводимой следственными органами», — сообщили во Всеволожской городской прокуратуре.

Другая трагедия произошла в Крещенскую ночь, когда жительница Ленобласти погибла при купании в необорудованной купели на реке Оредеж. Тело россиянки не могут обнаружить на протяжении вот уже пяти дней.