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Иркутская полиция ликвидировала одну из крупнейших нарколабораторий в области

Происшествия
Иркутская полиция ликвидировала одну из крупнейших нарколабораторий в области
pixabay.com

Иркутск, 25 января. Более 11 килограммов запрещенных веществ изъято из нарколаборатории в Иркутской области. По факту произошедшего задержаны двое 30-летних мужчин.

Лаборатория по производству «синтетики» располагалась в одном из гаражных кооперативов областной столицы. Во время обыска там были найдены 15 стеклянных колб, порядка 20 канистр с прекурсорами, средства химической защиты, емкости с синтетическим наркотиком общей массой более 11 кг и спецоборудование.

«Следователями главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-центре регионального управления МВД России.

Еще одну подпольную нарколабораторию ранее ликвидировали в Кемеровской области. Злоумышленники изготавливали запрещенные вещества и продавали их за криптовалюту.

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