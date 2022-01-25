Иркутская полиция ликвидировала одну из крупнейших нарколабораторий в области

Иркутск, 25 января. Более 11 килограммов запрещенных веществ изъято из нарколаборатории в Иркутской области. По факту произошедшего задержаны двое 30-летних мужчин.

Лаборатория по производству «синтетики» располагалась в одном из гаражных кооперативов областной столицы. Во время обыска там были найдены 15 стеклянных колб, порядка 20 канистр с прекурсорами, средства химической защиты, емкости с синтетическим наркотиком общей массой более 11 кг и спецоборудование.

«Следователями главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Задержанным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в пресс-центре регионального управления МВД России.

Еще одну подпольную нарколабораторию ранее ликвидировали в Кемеровской области. Злоумышленники изготавливали запрещенные вещества и продавали их за криптовалюту.