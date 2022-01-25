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МФЦ займутся сбором биометрических данных россиян для единой системы

Общество
МФЦ займутся сбором биометрических данных россиян для единой системы
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 25 января. Возможность сбора биометрических данных граждан в МФЦ рассматривается на территории 13 регионов России. Сейчас прорабатываются технологические и финансовые вопросы процесса.

Предоставлять соответствующую услугу готовы в Воронежской, Ленинградской, Тульской областях, ЯНАО, ЕАО, Петербурге и ряде других регионов. В настоящее время идет подготовка правовой основы для запуска сбора биометрии в центрах «Мои документы», передает газета «Известия».

Аналитики считают, что интеграция Единой биометрической системы (ЕБС) с госуслугами положительно скажется на популярности системы. Для ее массового наполнения необходимо расширить сценарий использования слепков лиц и голосов. ЕБС работает на территории России с 2018 года. На сегодняшний день сбор биометрии осуществляется через банки.

Ранее стало известно, что совместная компания для развития Единой биометрической системы будет формироваться при участии «Ростелекома», ЦБ и правительства. До этого к ним должны были присоединиться крупные российские банки.

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мфц биометрия ЕБС
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