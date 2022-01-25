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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом

  /   Обновлено: 25 января 2022 05:06
Спорт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 25 января. Форвард петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун получил положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом говорится на странице иранского подкаста Gol Bezan в Twitter.

COVID-19 также был выявлен у его партнера по национальной команде Эхсана Хажсафи. Теперь им необходимо следовать особым медицинским протоколам.

В субботу 22 января появилась информация о переходе Азмуна в немецкий «Байер». Футболист подписал пятилетний контракт с клубом и начнет выступать за него со следующего сезона. Действующий контракт с сине-бело-голубыми истекает летом этого года.

При подписании контракта с «Байером» Азмун не предупредил «Зенит» об отъезде. За такие действия руководство клуба намерено выписать футболисту крупный штраф и перевести его во вторую команду до конца сезона.

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футбол Зенит азмун байер коронавирус
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