Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом

Санкт-Петербург, 25 января. Форвард петербургского «Зенита» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун получил положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Об этом говорится на странице иранского подкаста Gol Bezan в Twitter.

COVID-19 также был выявлен у его партнера по национальной команде Эхсана Хажсафи. Теперь им необходимо следовать особым медицинским протоколам.

В субботу 22 января появилась информация о переходе Азмуна в немецкий «Байер». Футболист подписал пятилетний контракт с клубом и начнет выступать за него со следующего сезона. Действующий контракт с сине-бело-голубыми истекает летом этого года.

При подписании контракта с «Байером» Азмун не предупредил «Зенит» об отъезде. За такие действия руководство клуба намерено выписать футболисту крупный штраф и перевести его во вторую команду до конца сезона.