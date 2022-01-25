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Газета The Sun сообщила о четырех «скрытых» симптомах заражения штаммом «Омикрон»

Общество
Газета The Sun сообщила о четырех «скрытых» симптомах заражения штаммом «Омикрон»
Global Look Press  /  Brilla Vida/Keystone Press Agency

Лондон, 25 января. Люди, заражающиеся штаммом коронавируса «Омикрон», сталкиваются сразу с несколькими похожими на простуду симптомами. Об этом заявили в Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS), передает газета The Sun.

Инфицированный человек может испытывать усталость. Однако это чувство легко перепутать с обычным переутомлением, отметил эксперт по инфекционным заболеваниям, доктор Сачин Награни.

Ломота и боли в мышцах являются еще одним «скрытым» признаком заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Третьим симптомом, который выделили британские медики, стала потеря аппетита. Чувство тошноты инфицированные испытывают реже, но оно также может указывать на болезнь.

Все эти проявления могут появляться и у здоровых людей в определенные периоды жизни, что осложняет диагностику COVID-19. Ученые во всем мире изучают «Омикрон» и его предшественников, им пока не удается полностью изучить вирус.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что пандемия COVID-19 не завершится после ухода «Омикрона». Вирус будет распространяться, пока у людей не сформируется коллективный иммунитет.

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простуда симптомы омикрон
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