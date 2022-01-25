Проспект Юлии Началовой может появиться в Москве

Москва, 25 января. Мосгордума рассмотрит вопрос о переименовании Ленинского проспекта в честь певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в 2019 году.

На одном из недавних заседаний депутаты подняли вопрос переименования одной из главных магистралей столицы. Инициативная группа предложила назвать ее именем Началовой. По их словам, это увековечит память певицы и поможет присвоить исполнительнице звание Народной артистки России посмертно, чего уже давно добиваются ее поклонники.

Однако далеко не всех поддержали инициативу. Некоторые считают, что Началова является недостаточно известной певицей, чтобы в честь нее переименовывать проспект, носящий имя Владимира Ленина. Категорически против этой идеи выступили представители коммунистической партии.

При жизни Юлия Началова была замужем за известным в прошлом российским футболистом Евгением Алдониным. По его словам, брак с певицей распался из-за карьеры обоих супругов.