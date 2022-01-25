Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 05:52
05:49
Происшествия
Появились кадры с места гибели провалившегося под лед Невы мальчика
05:32
Происшествия
Иркутская полиция ликвидировала одну из крупнейших нарколабораторий в области
05:20
Общество
МФЦ займутся сбором биометрических данных россиян для единой системы
05:07
Общество
Итальянский эпидемиолог Клавенна предрек COVID-19 судьбу сезонного заболевания
05:06
Спорт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом
04:53
Общество
Газета The Sun сообщила о четырех «скрытых» симптомах заражения штаммом «Омикрон»
04:51
Общество
Издание Daily Express посоветовало пить зеленый чай для профилактики рака
04:50
Общество
Проспект Юлии Началовой может появиться в Москве
04:39
Армия
Журнал «Военная мысль» предложил «глушить» диверсантов-пловцов акустическими волнам
04:37
Общество
IT-эксперт Маляревский посоветовал зимой отогревать гаджеты в карманах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Проспект Юлии Началовой может появиться в Москве

Общество
Проспект Юлии Началовой может появиться в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 25 января. Мосгордума рассмотрит вопрос о переименовании Ленинского проспекта в честь певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в 2019 году.

На одном из недавних заседаний депутаты подняли вопрос переименования одной из главных магистралей столицы. Инициативная группа предложила назвать ее именем Началовой. По их словам, это увековечит память певицы и поможет присвоить исполнительнице звание Народной артистки России посмертно, чего уже давно добиваются ее поклонники.

Однако далеко не всех поддержали инициативу. Некоторые считают, что Началова является недостаточно известной певицей, чтобы в честь нее переименовывать проспект, носящий имя Владимира Ленина. Категорически против этой идеи выступили представители коммунистической партии.

При жизни Юлия Началова была замужем за известным в прошлом российским футболистом Евгением Алдониным. По его словам, брак с певицей распался из-за карьеры обоих супругов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Проспект Юлии Началовой может появиться в Москве
москва мосгордума инициатива ленинский проспект юлия началова
Комментировать