Журнал «Военная мысль» предложил «глушить» диверсантов-пловцов акустическими волнам

Москва, 25 января. Вражеских пловцов-диверсантов можно «глушить» специальными подводными акустическими системами. Такую идею выдвинули авторы журнала «Военная мысль».

Противник, по словам авторов проекта, может применять диверсионно-разведывательные группы, в том числе боевых пловцов. Они будут минировать суда, надводные корабли и подлодки ВМФ России. Для этих же целей могут быть использованы специально обученные животные.

Бороться с диверсантами предлагают с помощью специальной системы охраны. Она включит в себя комплексы мониторинга, распознавания и нелетального воздействия на обнаруженных нарушителей. При выпуске акустических волн у неприятеля может возникнуть сильная боль в ушах. Кроме того, под воздействием этой системы у врагов появится чувство страха, слабости и угнетенного состояния.

«Результатом такого воздействия является возникновение болевых ощущений, которые связаны с механическим смещением анатомических структурных элементов в системе среднего уха и указывают на достижение порога прочности барабанной перепонки. Болевой порог у здоровых людей зависит от частотного наполнения звука и находится в промежутке от 130 до 140 дБ», — указано в статье журнала.

Ранее научные сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» создали уникальную систему обороны береговой линии. Авторы проекта утверждают, что комплекс способен успешно и быстро уничтожить любой надводный объект.