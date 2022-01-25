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IT-эксперт Маляревский посоветовал зимой отогревать гаджеты в карманах
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IT-эксперт Маляревский посоветовал зимой отогревать гаджеты в карманах

Общество
IT-эксперт Маляревский посоветовал зимой отогревать гаджеты в карманах
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 25 января. Резкие перепады температуры могут выводить гаджеты из строя. В каких случаях девайсы начинают работать медленнее, рассказал IT-специалист Александр Маляревский.

Самым безопасным температурным диапазоном является от минус десяти до плюс 30 градусов. Большинство устройств рассчитано на такие же условия работы, которые комфортны человеку. Но если температура начинает опускаться ниже, то смартфоны переохлаждаются.

«На морозе мы иногда снимаем видео и фото на смартфон, что может приводить к переохлаждению гаджета, при этом он начинает быстрее разряжаться. То есть не надо его постоянно держать на воздухе, если холодно. Гаджет следует отогревать в карманах», — посоветовал специалист Маляревский.

Умные часы и фитнес-браслеты лучше защищены от холода. Такие девайсы постоянно находятся на руке, а зимой они закрыты перчатками или рукавицами, добавил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Смартфоны могут выходить из строя и по ряду других причин. Например, если срок эксплуатации устройства заканчивается. Так, при обнаружении вздувшейся батареи стоит задуматься о покупке нового гаджета.

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смартфон гаджет перепады температуры
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