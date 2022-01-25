Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 05:52
05:49
Происшествия
Появились кадры с места гибели провалившегося под лед Невы мальчика
05:32
Происшествия
Иркутская полиция ликвидировала одну из крупнейших нарколабораторий в области
05:20
Общество
МФЦ займутся сбором биометрических данных россиян для единой системы
05:07
Общество
Итальянский эпидемиолог Клавенна предрек COVID-19 судьбу сезонного заболевания
05:06
Спорт
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заразился коронавирусом
04:53
Общество
Газета The Sun сообщила о четырех «скрытых» симптомах заражения штаммом «Омикрон»
04:51
Общество
Издание Daily Express посоветовало пить зеленый чай для профилактики рака
04:50
Общество
Проспект Юлии Началовой может появиться в Москве
04:39
Армия
Журнал «Военная мысль» предложил «глушить» диверсантов-пловцов акустическими волнам
04:37
Общество
IT-эксперт Маляревский посоветовал зимой отогревать гаджеты в карманах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Служба судебных приставов напомнила о новых правилах взыскания алиментов с должников

  /   Обновлено: 25 января 2022 04:31
Экономика
Служба судебных приставов напомнила о новых правилах взыскания алиментов с должников
pexels.com  /  Lina Kivaka

Москва, 25 января. Российское правительство расширило перечень доходов, с которых можно взыскивать алименты. Детали озвучили в службе судебных приставов.

Благодаря изменениям можно будет избежать бумажной волокиты и лишних обращений в суд. Теперь алименты будут сниматься с больничных листов должника и пособий по безработице. Раньше для выполнения этой операции нужно было обращаться в судебные органы или решать проблему с помощью нотариуса, передает «Российская газета». Кроме того, платить алименты будут и самозанятые.

«Также в перечень доходов включены доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученные физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», — пояснили в службе судебных приставов.

В списке доходов также оказались средства от реализации недвижимости «в связи с осуществлением экономической деятельности». Речь в данном случае идет о ситуациях, когда россияне приобретают, а потом продают квартиры и считают эти манипуляции заработком. Новый Перечень видов заработной платы и иного дохода для удержания алиментов был введен в прошлом году.

За уточнениями по поводу применения обновленного перечня доходов следует обращаться в Минтруд и Минфин. Алименты также будут удерживать со стипендии.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Служба судебных приставов напомнила о новых правилах взыскания алиментов с должников
самозанятые алименты нововведения
Комментировать