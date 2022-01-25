Служба судебных приставов напомнила о новых правилах взыскания алиментов с должников

Москва, 25 января. Российское правительство расширило перечень доходов, с которых можно взыскивать алименты. Детали озвучили в службе судебных приставов.

Благодаря изменениям можно будет избежать бумажной волокиты и лишних обращений в суд. Теперь алименты будут сниматься с больничных листов должника и пособий по безработице. Раньше для выполнения этой операции нужно было обращаться в судебные органы или решать проблему с помощью нотариуса, передает «Российская газета». Кроме того, платить алименты будут и самозанятые.

«Также в перечень доходов включены доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), полученные физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"», — пояснили в службе судебных приставов.

В списке доходов также оказались средства от реализации недвижимости «в связи с осуществлением экономической деятельности». Речь в данном случае идет о ситуациях, когда россияне приобретают, а потом продают квартиры и считают эти манипуляции заработком. Новый Перечень видов заработной платы и иного дохода для удержания алиментов был введен в прошлом году.

За уточнениями по поводу применения обновленного перечня доходов следует обращаться в Минтруд и Минфин. Алименты также будут удерживать со стипендии.