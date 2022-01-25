Два человека погибли при обрушении шахты в Магаданской области

Сусуман, 25 января. Обрушение штольни шахты бывшего рудника «Светлый» произошло в Магаданской области. В результате ЧП погибли двое горняков, сообщили в региональном отделении СКР.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и извлекли из-под завалов тела двух человек. Для выяснения точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По одной из версий, погибшие занимались нелегальной добычей золота.

«К данному моменту тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза», — сообщает ведомство.

Недавно авария произошла на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. В результате происшествия погиб один горнорабочий.