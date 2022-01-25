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Звезда «Дома-2» Илья Григоренко изменился до неузнаваемости и ночует в переходах на картонке

  /   Обновлено: 25 января 2022 04:04
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Григоренко изменился до неузнаваемости и ночует в переходах на картонке
Prt Scr youtube.com  /  Дом-2

Москва, 25 января. Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Григоренко, который строил отношения с Аленой Ашмариной, стал кочевником. Молодой человек ночует в переходах на картонке и живет на подаяния.

Коллеги Ильи по телестройке забили тревогу, когда им на глаза попались тревожные снимки, на которых их товарищ выглядит беспомощным. Звезды «Дома-2» обратились в редакцию проекта «На самом деле» Первого канала, чтобы вытащить своего друга из ямы. Григоренко разыскивали на протяжении месяца и нашли в далеко не самом лучшем состоянии: одна из жительниц Москвы рассказала, что в ее подъезде стал жить бомж, которого она подкармливала. Им оказался 27-летний Илья.

Звезда «Дома-2» Илья Григоренко изменился до неузнаваемости и ночует в переходах на картонке
prt scr 1tv.ru /

Друзья Григоренко находились в шоке от внешнего вида молодого человека. Ведь многие помнят его как не обделенного достатком мужчину, у которого была элитная квартира и дорогостоящая иномарка. Сам Илья занимался хоккеем, подрабатывал моделью и даже выходил на подиум в Италии. Теперь от него прежнего не осталось и следа, он явился в студию изможденным и с плешью на голове.

Григоренко признался, что его жизнь пошла под откос из-за расставания с Аленой Ашмариной. Богатые родители всегда были против их отношений, поэтому лишили наследника материальной поддержки.

«Я потерял самое дорогое в жизни — семью. Это меня сломало. Было много ситуаций, когда я выбирал Алену… Сейчас для меня хороший день тогда, когда могу помыть руки или съесть утром хлеб. Бывают дни, когда не поешь и не попьешь», — сделал шокирующее признание Григоренко.

Звезда «Дома-2» Илья Григоренко изменился до неузнаваемости и ночует в переходах на картонке
prt scr 1tv.ru /

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони недавно познакомил свою возлюбленную с друзьями по телестройке. Торжественное событие произошло на дне рождения экс-участницы проекта и блогера Натальи Варвиной.

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