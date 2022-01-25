Госдеп: прогресс в гарантиях безопасности с Россией возможен лишь при взаимных шагах

Вашингтон, 25 января. Белый дом не намерен идти на уступки в вопросе гарантий безопасности с Россией, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По словам политика, прогресс в данных контактах реален лишь при взаимных шагах Москвы и Вашингтона.

Прайс отметил, что американская сторона проведет тщательные консультации с союзниками перед тем как начать действовать. По его словам, Соединенные Штаты «полностью транспарентны с украинскими партнерами» относительно обсуждаемых с Россией вопросов.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками — они должны будут предприниматься на взаимной основе. Это означает, что России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — заявил Прайс во время регулярного брифинга.

Делегации России и США обсуждали тему гарантий безопасности на недавней встрече в Женеве. В ходе прошедших переговоров Москва ответила на все вопросы США, отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.