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IT-эксперт Михайлова: хакеры могут внедрить в ПК вирус через неизвестные USB-устройства

Общество
IT-эксперт Михайлова: хакеры могут внедрить в ПК вирус через неизвестные USB-устройства
pxhere.com

Москва, 25 января. Подключение USB-устройств неизвестного происхождения может оказаться фатальной ошибкой для пользователей ПК. Об этом предупредила IT-специалист Анна Михайлова.

Неизвестные USB-устройства могут содержать опасные для компьютера вирусы или другое деструктивное ПО. С помощью такого оборудования хакеры выполняют целый ряд атак, включая похищение данных, пишет «Прайм».

«С помощью такого USB-оборудования мошенники выполняют целый класс атак — BadUSB: перепрошитое хакером устройство распознается ПК как другое и запускает, например, скрытый перехват данных и управление клавиатурным вводом или имитирует сетевую карту, внедряет в ПК вирус», — поясняла специалист Михайлова.

Еще одной фатальной ошибкой может стать установка ПО из неофициальных источников. При поиске пользователю может попасться вредоносный сайт. Перед запуском таких программ важно проверять инсталляционные пакеты на вирусы.

Хакеры могут навредить пользователям через бреши в защите роутеров. В зоне риска оказались юзеры моделей TP-Link, D-Link и Netgear. Злоумышленники способны совершать DDoS-атаки и заниматься майнингом.

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