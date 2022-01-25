США и НАТО пообещали России «беспрецедентные санкции» из-за Украины

Лондон, 25 января. Главы Соединенных Штатов, Североатлантического альянса и пяти стран Европы обсудили ситуацию на Украине. Об этом рассказали представители канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В ходе обсуждения украинского вопроса стороны пришли к мнению, что в случае эскалации ситуации на Украине в отношении России будут введены беспрецедентные ограничительные меры. В переговорах приняли участие президенты Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции, ФРГ, руководство ЕС и НАТО.

«Союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций. Они решили продолжать тесную координацию любых таких ответных действий», — указано в сообщении.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия самодостаточная страна, которой по силам защититься от санкций Запада. Также пресс-секретарь президента России неоднократно указывал, что заявления о враждебности РФ не соответствуют действительности.