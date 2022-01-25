Пользователи Яндекс.Драйва будут получать «ачивки» за аккуратное вождение

Москва, 25 января. Сервис каршеринга Яндекс.Драйв продолжает совершенствовать свою систему поощрения и наказания водителей. Как обычно, все будет зависеть от стиля езды, рассказали в пресс-службе компании.

Все пользователи сервиса летом прошлого года получили доступ к собственному «профилю вождения». Он влияет на определенные условия, например, повышает цены или снижает их. Если правила слишком часто нарушаются, доступ к каршерингу может быть заблокирован.

Недавно профиль пополнился разделом с наградами. Теперь водители будут получать достижения за некоторые действия. Сейчас доступно девять «ачивок».

За 50 км подряд без превышения скорости водитель получит «Крадущегося тигра», а за 50 км без резких действий — «Затаившегося дракона». Москвичи получат «Коллекцию марок» за езду на всех машинах из раздела «На каждый день». «Побег из города» дается за выезд из доступной зоны или загород. Если получится найти редкий автомобиль Jeep и проехать на нем, в профиле появится значок «Джип попался». Аналогичное достижение «Электрокар попался» будет получено за вождение Nissan Leaf.

Год использования сервиса ознаменуется наградой «Драйв», а «Созвездие Драйва» можно получить за поездки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, «Ночную мафию» — за поездки с 00:00 до 6:00 утра.

Недавно стало известно, что жители больших городов стали активнее пользоваться услугами каршеринга в пандемию. Это связано с ростом цен на машины и транспортной политикой в мегаполисах.