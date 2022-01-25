Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 04:18
04:14
Общество
Онколог Базылев: утренняя усталость и апатия могут быть симптомами рака
04:04
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Илья Григоренко изменился до неузнаваемости и ночует в переходах на картонке
04:00
Общество
Покорить YouTube: на что надо обратить внимание начинающему клипмейкеру или видеоблогеру
03:59
Политика
Госдеп: прогресс в гарантиях безопасности с Россией возможен лишь при взаимных шагах
03:57
Общество
IT-эксперт Михайлова: хакеры могут внедрить в ПК вирус через неизвестные USB-устройства
03:54
Политика
США и НАТО пообещали России «беспрецедентные санкции» из-за Украины
03:49
Общество
Пользователи Яндекс.Драйва будут получать «ачивки» за аккуратное вождение
03:49
Шоу-бизнес
Модель Саша Дони подтвердила слухи о расставании с Тимати
03:37
Происшествия
Подозреваемый в тройном убийстве омич начал сжигать носки после кровавой расправы
03:36
Общество
Отоларинголог Лесков предупредил о возвращении ОРВИ с приходом омикрон-штамма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Пользователи Яндекс.Драйва будут получать «ачивки» за аккуратное вождение

Общество
Пользователи Яндекс.Драйва будут получать «ачивки» за аккуратное вождение
wikipedia.org  /  Gruznov

Москва, 25 января. Сервис каршеринга Яндекс.Драйв продолжает совершенствовать свою систему поощрения и наказания водителей. Как обычно, все будет зависеть от стиля езды, рассказали в пресс-службе компании.

Все пользователи сервиса летом прошлого года получили доступ к собственному «профилю вождения». Он влияет на определенные условия, например, повышает цены или снижает их. Если правила слишком часто нарушаются, доступ к каршерингу может быть заблокирован.

Недавно профиль пополнился разделом с наградами. Теперь водители будут получать достижения за некоторые действия. Сейчас доступно девять «ачивок».

За 50 км подряд без превышения скорости водитель получит «Крадущегося тигра», а за 50 км без резких действий — «Затаившегося дракона». Москвичи получат «Коллекцию марок» за езду на всех машинах из раздела «На каждый день». «Побег из города» дается за выезд из доступной зоны или загород. Если получится найти редкий автомобиль Jeep и проехать на нем, в профиле появится значок «Джип попался». Аналогичное достижение «Электрокар попался» будет получено за вождение Nissan Leaf.

Год использования сервиса ознаменуется наградой «Драйв», а «Созвездие Драйва» можно получить за поездки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, «Ночную мафию» — за поездки с 00:00 до 6:00 утра.

Недавно стало известно, что жители больших городов стали активнее пользоваться услугами каршеринга в пандемию. Это связано с ростом цен на машины и транспортной политикой в мегаполисах.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Пользователи Яндекс.Драйва будут получать «ачивки» за аккуратное вождение
каршеринг яндекс драйв ачивки
Комментировать