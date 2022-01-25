Модель Саша Дони подтвердила слухи о расставании с Тимати

Москва, 25 января. Рэперу Тимати быстро наскучило внимание длинноногой украинской модели Саши Дони. В Instagram-Stories девушка подтвердила, что не находится в отношениях со звездой.

Летом 2021 года украинка завоевала большую популярность, поскольку постоянно находилась в компании звезды русского рэпа. Пара вместе отдыхала в Греции, а после нежилась под солнцем на Мальдивах. Модель из Киева даже гостила у исполнителя в Москве, после чего в Сети стала обсуждаться тема их отношений.

Однако к зиме чувства молодых людей притупились. Теперь же сама девушка призналась, что рассталась с музыкантом. На прямой вопрос подписчика о том, встречается ли она с Тимати, Дони ответила отрицательно.

Prt Scr instagram.com / @sashadony

При этом далеко не все фанаты верили в искренность чувств пары. Некоторые фолловеры всерьез утверждали, что Саша Дони проводила свободное время с рэпером, подписав пиар-контракт. Таким образом, многие предполагают, что девушка занималась раскруткой собственных социальных сетей. При этом после частых совместных вылазок с музыкантом в Instagram на нее подписались десятки тысяч человек.

Почти полтора года назад Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. Однако они сохранили дружеские отношения ради сына Ратмира, который часто отправляется в путешествия то с мамой, то с папой.