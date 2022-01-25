Подозреваемый в тройном убийстве омич начал сжигать носки после кровавой расправы

Омск, 25 января. Возлюбленный 14-летней школьницы, который зарезал ее мать, отчима и 10-летнюю сестру-инвалида в Омской области, рассказал следователям о первых минутах после зверской расправы над семьей. По его словам, после убийства он пришел домой, где принялся избавляться от грязных вещей.

Расшифровка допроса 17-летнего подозреваемого была опубликована Следственным комитетом. В ходе беседы с правоохранителями подросток заявил, что после расправы над родными подруги покинул дом через задний выход. По дороге он избавился от оружия убийства штык-ножа для забоя скота, после чего пришел домой.

«Я положил в стиральную машину свои штаны и кофту, они были в крови. Также сжег в печке свои носки, так как когда я убивал родственников Анны, то в доме разулся. Через некоторое время мне позвонила Анна и сказала, чтобы я приходил к ней, я оделся и пошел», — признался несовершеннолетний.

Тройное убийство накануне произошло в селе Юрьевка Омской области. По подозрению в расправе над семьей была задержана 14-летняя дочь убитых и ее 17-летний возлюбленный, которые сознались в содеянном.