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Подозреваемый в тройном убийстве омич начал сжигать носки после кровавой расправы

Происшествия
Подозреваемый в тройном убийстве омич начал сжигать носки после кровавой расправы
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Омск, 25 января. Возлюбленный 14-летней школьницы, который зарезал ее мать, отчима и 10-летнюю сестру-инвалида в Омской области, рассказал следователям о первых минутах после зверской расправы над семьей. По его словам, после убийства он пришел домой, где принялся избавляться от грязных вещей.

Расшифровка допроса 17-летнего подозреваемого была опубликована Следственным комитетом. В ходе беседы с правоохранителями подросток заявил, что после расправы над родными подруги покинул дом через задний выход. По дороге он избавился от оружия убийства штык-ножа для забоя скота, после чего пришел домой.

«Я положил в стиральную машину свои штаны и кофту, они были в крови. Также сжег в печке свои носки, так как когда я убивал родственников Анны, то в доме разулся. Через некоторое время мне позвонила Анна и сказала, чтобы я приходил к ней, я оделся и пошел», — признался несовершеннолетний.

Тройное убийство накануне произошло в селе Юрьевка Омской области. По подозрению в расправе над семьей была задержана 14-летняя дочь убитых и ее 17-летний возлюбленный, которые сознались в содеянном.

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