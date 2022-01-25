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«Крик ребенка разрывает сердце»: Бородина призвала запретить стихийные купели после трагедии в ЛО

Происшествия
«Крик ребенка разрывает сердце»: Бородина призвала запретить стихийные купели после трагедии в ЛО
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 25 января. Человек не должен надеяться на авось и подвергать свою жизнь риску. Об этом в соцсетях заявила телеведущая Ксения Бородина после гибели женщины во время крещенских купаний в Ленобласти.

Она осудила действия петербурженки, которая «бомбочкой» нырнула в необорудованную купель и погибла. Звезда отметила, что купаться в ледяной воде нельзя без присмотра спасателей, в алкогольном опьянении после бани и при наличии проблем с сердцем.

«Крик ребенка разрывает сердце! Зачем я посмотрела видео со звуком… это ужасно. Одна секунда — и мать на глазах своего ребенка уходит под лед навсегда. Это трагедия на всю жизнь. И проблема не в традиции, религии, а в обычном авось», — написала Бородина.

Телеведущая предложила запретить купания в необорудованных купелях, а перед погружением в ледяную воду обследовать людей. Она также отметила, что в Крещение достаточно омовения в собственном душе, так как «вода везде одинаковая».

Спасатели и водолазы уже пять дней ищут тело утонувшей в проруби женщины. Специалисты планируют применить телеуправляемый подводный аппарат Rovbuilder.

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Все новости / Происшествия / «Крик ребенка разрывает сердце»: Бородина призвала запретить стихийные купели после трагедии в ЛО
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