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Житель ЯНАО готовит к выпуску сборник комиксов на языке ханты

Общество
Житель ЯНАО готовит к выпуску сборник комиксов на языке ханты
pixabay.com

Салехард, 25 января. Комиксы на языке ханты скоро появятся в публичном доступе в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Основной тираж поступит в школы Шурышкарского района.

Автором необычного сборника стал местный житель Иван Сандрин. Он является членом молодежного парламента при окружном законодательном собрании. Особенность комикса заключается в том, что он написан на языке ханты. В его основу легли сюжеты сказок, которые были собраны фольклористом Романом Кельчиным.

Проект получил название «Ханты мось», реализовать его удалось за счет средств гранта, полученного в рамках форума молодежи КМНС «Российский Север». Все желающие смогут ознакомиться с комиксом в электронном формате, а печатные издания отправятся в районные школы.

Глава Шурышкарского района Олег Попов поблагодарил Сандрина за вклад в сохранение языка и культуры коренных народов Ямала. Эта задача, по его словам, является одной из ключевых для обеспечения социально-экономического развития региона, передает «Ямал-Медиа».

Свой комикс ранее представил художник из Петербурга Илья Тихомиров. Молодой человек решил привлечь внимание местных властей к проблемам города с помощью иллюстраций.

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янао комиксы сказки
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