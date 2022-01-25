Две кухни и камин с зеркальной плиткой: Полина Гагарина показала свой особняк после ремонта

Москва, 25 января. В конце 2021 года певица Полина Гагарина переехала в загородный особняк, где сделала дорогостоящий ремонт. По завершении строительных работ артистка решила показать результат.

Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» провела для подписчиков экскурсию по собственным владениям. Свой тур она начала с прихожей, плавно перетекающей в просторную гардеробную для верхней одежды. После этого певица показала гостиную, где обратила внимание на очень высокие потолки. В своем обращении к фанатам Полина Гагарина призналась, что особенно гордится подвесной люстрой.

Prt Scr instagram.com / @gagara1987

«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она! Посмотрите, это настоящее произведение искусства. Великолепно!» — радостно произнесла певица.

Звезда также похвасталась двумя просторными кухнями. Одна из них будет использоваться для готовки, а другая для основного приема пищи. Также внимание фолловеров привлек большой камин, украшенный зеркальной плиткой, который, по словам артистки, возник не просто так.

Prt Scr instagram.com / @gagara1987

«Здесь две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти. Наш чудесный дизайнер придумала вот такой необыкновенный ход. Камин действующий... А так же он невероятно расширяет пространство и кажется, что все пространство дома больше. Фантастика! Везде все отражается», — с увлечением продолжила экскурсию Полина.

При этом демонстрировать второй этаж особняка знаменитость не решилась. Известно, что дом обошелся ей в весьма круглую сумму — миллион долларов. Именно здесь Полина Гагарина собиралась жить вместе с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым и двумя детьми, но в прошлом году пара рассталась. Недавно звездные родители подписали мирное соглашение касательно опеки над ребенком.