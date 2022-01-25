Две кухни и камин с зеркальной плиткой: Полина Гагарина показала свой особняк после ремонта

Москва, 25 января. В конце 2021 года певица Полина Гагарина переехала в загородный особняк, где сделала дорогостоящий ремонт. По завершении строительных работ артистка решила показать результат.
Представительница России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» провела для подписчиков экскурсию по собственным владениям. Свой тур она начала с прихожей, плавно перетекающей в просторную гардеробную для верхней одежды. После этого певица показала гостиную, где обратила внимание на очень высокие потолки. В своем обращении к фанатам Полина Гагарина призналась, что особенно гордится подвесной люстрой.
«Это был очень тяжелый выбор. Мы искали и не могли понять, что может быть такое, чтобы заполнило пространство и не хрустальное, а разлетистое. И когда мы увидели ее, я сразу поняла, что это она! Посмотрите, это настоящее произведение искусства. Великолепно!» — радостно произнесла певица.
Звезда также похвасталась двумя просторными кухнями. Одна из них будет использоваться для готовки, а другая для основного приема пищи. Также внимание фолловеров привлек большой камин, украшенный зеркальной плиткой, который, по словам артистки, возник не просто так.
«Здесь две несущие конструкции, которые невозможно было никак обойти. Наш чудесный дизайнер придумала вот такой необыкновенный ход. Камин действующий... А так же он невероятно расширяет пространство и кажется, что все пространство дома больше. Фантастика! Везде все отражается», — с увлечением продолжила экскурсию Полина.
При этом демонстрировать второй этаж особняка знаменитость не решилась. Известно, что дом обошелся ей в весьма круглую сумму — миллион долларов. Именно здесь Полина Гагарина собиралась жить вместе с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым и двумя детьми, но в прошлом году пара рассталась. Недавно звездные родители подписали мирное соглашение касательно опеки над ребенком.