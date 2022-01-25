Под звуки дискотеки: омский подросток рассказал о планировании зверского убийства

Омск, 25 января. Жестокое убийство целой семьи произошло в селе Юрьевка Омской области. Подозреваемый в расправе молодой человек дал показания и рассказал, как готовился к преступлению.

Деяние подросток совершил ради своей девушки. По его словам, она просила его расправиться с родителями на протяжении двух месяцев. Возлюбленная жаловалась на побои и невнимание со стороны близких. Молодой человек не пытался отговорить свою девушку.

«Я был с ней в школе на дискотеке, она опять стала предлагать убить родителей. Я предложил зарезать их, она согласилась с этим. После дискотеки я пошел в магазин, купил мусорные пакеты, чтобы потом в них вывозить трупы, и пошел к ... на улицу .., где лег спать. Около 00:00 часов я встал, оделся и пошел к ней домой, мы договорились, что я приду к ней в 00:30 часов. С собой я взял нож с деревянной ручкой», — рассказал подросток на допросе.

По словам подозреваемого, уже в доме он прошел в комнату родителей. Первой жертвой стал глава семьи. Мать попыталась спастись, но он успел ранить ее ножом в живот. В этот момент проснулась младшая сестра девушки, которой он перерезал горло. Как отметил подросток, «союзники» пытались обставить дело так, будто на семью напал неизвестный мужчина.

Как ранее стало известно, десятилетняя девочка была инвалидом и не могла передвигаться сама. Когда ребенка нашли, у нее отсутствовали глаза. По одной из версий, подросток мог выколоть их намеренно.