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Блогер Кисо Оля заподозрила Коташенко в давлении на Градского незадолго до его смерти

Шоу-бизнес
Блогер Кисо Оля заподозрила Коташенко в давлении на Градского незадолго до его смерти
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 25 января. Актриса Марина Коташенко могла с помощью детей надавить на композитора Александра Градского и заставить его официально оформить брак. Об этом заявила блогер Кисо Оля.

Она прокомментировала многочисленные слухи о неожиданной женитьбе пары незадолго до смерти композитора. Блогер полагает, что инициатором свадьбы могла быть Коташенко, которая хотела защитить детей, передают «Дни.ру».

«Марина Коташенко прожила с Александром Градским довольно долгую совместную жизнь. Родила ему двух детей. И да, дети могут быть огромным фактором, позволяющим склонить человека к принятию того или иного решения. Все хотят, чтобы их дети жили в достатке. И, конечно, чтобы избежать лишних судебных тяжб, Коташенко могла надавить на Градского при помощи их общих детей», — отметила Кисо Оля.

Блогер не согласилась с заявлением сестры покойного Градского, которая обвинила Коташенко в злонамеренном давлении на отца своих детей. Покойный композитор был человеком с «твердой жизненной позицией», он принял обдуманной решение из-за надвигающейся смерти.

Адвокат Сергей Узденский ранее заявил, что брак Марины Коташенко и Александра Градского могут признать недействительным. Это связано с мотивами, которые могут не иметь ничего общего с желанием создать семью.

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