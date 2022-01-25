Фармацевт Абде призвал отказаться от соленой рыбы из-за риска развития рака

Лондон, 25 января. Соленую рыбу любят есть многие граждане и добавлять ее к гарнирам. Чем может обернуться употребление такого продукта, рассказал фармацевт Хуссейн Абде.

Соление сырой рыбы является традиционным способом консервации. Но в результате образовываются побочные продукты, повышающие вероятность развития онкологических заболеваний, пишет британская газета Express.

«Такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории», — предупредил фармацевт Абде.

Любая соленая, маринованная и копченая пища, включая рыбу, провоцирует развитие рака желудка и толстой кишки. Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не злоупотреблять такими продуктами, чтобы сохранить здоровье.

Соленая и жирная пища могут не только провоцировать рак, но и влиять на сон. Чтобы побороть бессонницу, британские эксперты советуют обнимать близкого человека. В этот момент вырабатывается серотонин, которые снижает стрессовую нагрузку.