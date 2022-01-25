Глава Минобороны Украины Резников исключил возможность обострения обстановки в стране

Киев, 25 января. Угрозы дальнейшей эскалации ситуации на Украине в настоящее время нет. С таким заявлением выступил министр обороны страны Алексей Резников.

С его слов, оперативные службы минобороны Украины проработали все возможные сценарии обострения и подготовились к ним. Резников также призвал население страны не поддаваться панике.

«Я не оцениваю такой сценарий высоко. Наши вооруженные силы, наше командование и генштаб имеют все проработанные варианты и знают, как им действовать. Я прошу не сеять паники», — сообщил Резников.

Несмотря на обостренную ситуацию на Украине и угрозу эскалации дипломатическая миссия России в стране продолжает работу в штатном режиме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что недавний отъезд дипломатов на родину был связан с празднованием новогодних праздников.