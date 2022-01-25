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Дана Борисова опровергла слухи о парике «онкобольного» Андрея Малахова

  /   Обновлено: 25 января 2022 02:46
Шоу-бизнес
Дана Борисова опровергла слухи о парике «онкобольного» Андрея Малахова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 января. Телеведущий Андрей Малахов уже которую неделю подряд заставляет поклонников волноваться из-за своего внешнего вида. Некоторые фанаты считают, что виной всему онкологическое заболевание, однако эти слухи поспешила развеять его давняя подруга Дана Борисова.

В Сети последнее время активно муссируется тема о якобы тяжелом заболевании у знаменитости. Некоторые отмечают, что звезда телеэфира серьезно сдал, располнел и даже стать носить парик. Однако никаких подтверждений этому нет.

В свою очередь телеведущая Дана Борисова, не поверив слухам, решила сама докопаться до правды. Для этого она под предлогом совместной фотографии подошла к давнему другу и рассмотрела все своими глазами.

«Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило. Я читала, что Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи», — призналась Борисова в беседе с изданием «Дни.ру».

Дана Борисова опровергла слухи о парике «онкобольного» Андрея Малахова
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Звезда «Армейского магазина» убедилась, что слухи о тяжелой болезни знаменитости не имеют ничего общего с реальностью. По ее словам, у Малахова свои натуральные волосы.

«Никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс "воздушная" укладка дает эффект парика», — подчеркнула Борисова.

Она также пообщалась с редакторами программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1» и спросила у них, стали ли они замечать какие-либо странности в поведении телезвезды, но те категорически отвергли слухи о болезни.

Ранее астролог Тиана Атлас предположила, что Андрей Малахов болен диабетом. Она посоветовала телеведущему отдыхать, несмотря на плотный график.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дана Борисова опровергла слухи о парике «онкобольного» Андрея Малахова
Дана Борисова андрей малахов слухи онкологическое заболевание парик
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