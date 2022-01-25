Решить проблемы со смартфоном Байдену помогает его дочь Эшли

Вашингтон, 25 января. Когда у 79-летнего президента США Джозефа Байдена возникают трудности с использованием смартфона, он просит помощи у своей дочери Эшли. Хозяин Белого дома рассказал об этом на мероприятии, посвященном снижению цен.

Во время своего выступления 46-й президент США отметил, что некоторые производители гаджетов стали предоставлять клиентам возможность самим проводить ремонт смартфонов. Однако, по словам Байдена, ему редко приходится самому чинить свое средство связи – в подобных ситуациях он сразу звонит своей единственной дочери Эшли.

«Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери», — поделился Байден.

Тем временем либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена. Поводом для этого стала провальная политика нынешней администрации Белого дома и многочисленные коррупционные скандалы с участием сына лидера демократов Хантера.