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Решить проблемы со смартфоном Байдену помогает его дочь Эшли

Политика
Решить проблемы со смартфоном Байдену помогает его дочь Эшли
pixabay.com

Вашингтон, 25 января. Когда у 79-летнего президента США Джозефа Байдена возникают трудности с использованием смартфона, он просит помощи у своей дочери Эшли. Хозяин Белого дома рассказал об этом на мероприятии, посвященном снижению цен.

Во время своего выступления 46-й президент США отметил, что некоторые производители гаджетов стали предоставлять клиентам возможность самим проводить ремонт смартфонов. Однако, по словам Байдена, ему редко приходится самому чинить свое средство связи – в подобных ситуациях он сразу звонит своей единственной дочери Эшли.

«Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери», — поделился Байден.

Тем временем либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена. Поводом для этого стала провальная политика нынешней администрации Белого дома и многочисленные коррупционные скандалы с участием сына лидера демократов Хантера.

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