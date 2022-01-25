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Сотрудники образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains массово покидают рабочие места

Общество
Сотрудники образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains массово покидают рабочие места
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 25 января. Работники онлайн-сервисов по получению дополнительного образования Skillbox и GeekBrains массово покидают рабочие места. Причиной этому является оптимизация подразделений холдинга Skillbox Holding Limited.

Всего произошло увольнение порядка 300 сотрудников. В их число попали методисты и продюсеры. Один из бывших представителей холдинга сообщил, что сокращения происходят из-за «объединения дублирующих функций», передает издание «Ведомости».

Бывший совладелец организации Андрей Анищенко уточнил, что время для экстенсивного расширения подразделений подходит к концу. На данный момент сфера онлайн-обучения и дополнительного образования полностью созрела и она требует системного управления и последовательности.

Недавно маркетолог Николай Григорьев сообщил, что на сегодняшний день мировые финансовые элиты вступили в конфронтацию с IT-гигантами. Причиной этому является глобализация онлайн-сервисов и компаний.

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увольнения Skillbox geekbrains
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