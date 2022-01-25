Аэропорт Южно-Сахалинска получил сообщение о минировании

Южно-Сахалинск, 25 января. Отдел полиции южно-сахалинского аэропорта получил сигнал о минировании утром 25 января. В настоящее время здание воздушной гавани проверяют специалисты.

Сообщение поступило в 08:45 по местному времени (00:45 по Москве). На территории здания работают кинологи, однако на расписание рейсов инцидент никак не повлиял.

«В 8:45 из отдела полиции аэропорта нам поступило сообщение о "минировании". Информация поступила из другого субъекта федерации. Работают кинологи, рейсы выполняются в обычном режиме», — уточнили в пресс-центре аэропорта РИА Новости.

Сотрудники воздушной гавани решили не проводить эвакуацию пассажиров и персонала. Все необходимые мероприятия и осмотр объекта проходят без нарушения работы аэровокзала.

Накануне из-за «минирования» в Благовещенске эвакуировали 16 школ. Аналогичные сообщения тем же утром получили четыре колледжа.